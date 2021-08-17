Яремчук потрапив у символічну збірну туру після фантастичного дебюту в Португалії

Український нападник "Бенфіки" Роман Яремчук був внесений до символічної збірної другого туру чемпіонату Португалії за версією авторитетного порталу SofaScore. Наш співвітчизник вперше вийшов у стартовому складі й допоміг лісабонському гранду здобути перемогу з рахунком 2:0, відзначившись голом і результативною передачею, повідомляє Обозреватель.

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За свій фантастичний дебют українець отримав оцінку 8,10. За 57 хвилин, проведених на полі, Яремчук 12 разів торкнувся м'яча, віддав 5 точних коротких передач (5/5), 1 довгу (1/1) і 1 ключову, створив 1 момент для голу, здійснив 1 успішну спробу дриблінгу (1/1) і заробив на собі 1 порушення правил.

Крім нашого співвітчизника до символічної збірної увійшов ще один представник "Бенфіки". Центральний захисник Ніколас Отаменді отримав оцінку 7,5.

Символічна збірна другого туру чемпіонату Португалії. Джерело: SofaScore

"Орли" виграли обидва стартові матчі в чемпіонаті Португалії та ділять перше місце зі "Спортингом", "Жил Вісенте" та "Порту".