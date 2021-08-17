Яремчук потрапив у символічну збірну туру після фантастичного дебюту в Португалії

Яремчук потрапив у символічну збірну туру після фантастичного дебюту в Португалії

Український нападник "Бенфіки" Роман Яремчук був внесений до символічної збірної другого туру чемпіонату Португалії за версією авторитетного порталу SofaScore. Наш співвітчизник вперше вийшов у стартовому складі й допоміг лісабонському гранду здобути перемогу з рахунком 2:0, відзначившись голом і результативною передачею, повідомляє Обозреватель.

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    За свій фантастичний дебют українець отримав оцінку 8,10. За 57 хвилин, проведених на полі, Яремчук 12 разів торкнувся м'яча, віддав 5 точних коротких передач (5/5), 1 довгу (1/1) і 1 ключову, створив 1 момент для голу, здійснив 1 успішну спробу дриблінгу (1/1) і заробив на собі 1 порушення правил.

    Крім нашого співвітчизника до символічної збірної увійшов ще один представник "Бенфіки". Центральний захисник Ніколас Отаменді отримав оцінку 7,5.

    Символічна збірна другого туру чемпіонату Португалії
    Символічна збірна другого туру чемпіонату Португалії. Джерело: SofaScore

    "Орли" виграли обидва стартові матчі в чемпіонаті Португалії та ділять перше місце зі "Спортингом", "Жил Вісенте" та "Порту".

    Таблиця чемпіонату Португалії
    Таблиця чемпіонату Португалії. Джерело: Flashscore
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