Даша Квіткова засвітила фігуру в купальнику після пологів

Дружина українського шоумена, учасника реаліті "Холостяк 9" Микити Добриніна, Даша Квіткова, яка зовсім нещодавно стала мамою, продемонструвала свою фігуру. Дівчина приміряла купальник, який носила ще до того, як дізналася, що вагітна, повідомляє Обозреватель.

Відповідні фото Квіткова опублікувала на особистій сторінці в Instagram-stories. Молода мама позувала в ніжно-блакитному роздільному купальнику на тоненьких бретельках біля дзеркала.

"Раптово захотілося приміряти купальник, який я носила ще до вагітності. Загалом не все так погано, як я думала" , – розповіла в stories Даша.

Даша Квіткова в роздільному купальнику. Джерело: instagram.com/kvittkova

Квіткова позувала в купальнику перед дзеркалом. Джерело: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо:

Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова одружилися 20 травня 2020 року в київському РАГСі. Тоді на церемонії були присутні тільки близькі родичі і друзі.

Микита Добринін і Даша Квіткова одружилися. Джерело: instagram.com/kvittkova

Незабаром стало відомо, що Добринін і Квіткова готуються вперше стати батьками. Вони опублікували на своїх сторінках в Instagram однакові фото з відпочинку на Мальдівах.

Микита Добринін і Даша Квіткова дізналися, що стануть батьками. Джерело: instagram.com/kvittkova

13 липня 2021 року шоумен і його дружина стали батьками. У пари народився довгоочікуваний син, якого назвали Левом.

Добринін і Квіткова стали батьками. Джерело: instagram.com/kvittkova