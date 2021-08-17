Ракета Vega вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі
Ракета-носій Vega від Європейського космічного агентства (ESA), яка обладнана українським двигуном, вивела на орбіту новий супутник. Апарат використовуватимуть для дистанційного зондування поверхні Землі, повідомляє РБК-Украина.
Відомо, що запуск ракети відбувся з космодрому Куру.
Серед особливостей нового супутника Pléiades Neo 4:
- здатний стежити за об’єктами у високій роздільній здатності;
- обладнання супутника в рази швидше приймає дані запиту від космічної агенції;
- має покращену здатність встановлення точної геолокації;
Додамо, що у 2004 році Державне конструкторське бюро України брало участь у будівництві двигуна для ракети Vega. РД-843 (двигун) розрахований на 5 запусків й допускає відхилення ракети до 10 градусів у кожному напрямку.
Автор: Сергій Пишкін