Ракета Vega вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

Ракета-носій Vega від Європейського космічного агентства (ESA), яка обладнана українським двигуном, вивела на орбіту новий супутник. Апарат використовуватимуть для дистанційного зондування поверхні Землі, повідомляє РБК-Украина.

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Відомо, що запуск ракети відбувся з космодрому Куру.

Серед особливостей нового супутника Pléiades Neo 4:

здатний стежити за об’єктами у високій роздільній здатності;

обладнання супутника в рази швидше приймає дані запиту від космічної агенції;

має покращену здатність встановлення точної геолокації;

One more really cool shot of @vega_sts#VV19, launched this morning 17 August at 03:47 CEST https://t.co/S4ClJRDoYcpic.twitter.com/in7fXGpowt — ESA (@esa) August 17, 2021

Додамо, що у 2004 році Державне конструкторське бюро України брало участь у будівництві двигуна для ракети Vega. РД-843 (двигун) розрахований на 5 запусків й допускає відхилення ракети до 10 градусів у кожному напрямку.

Автор: Сергій Пишкін