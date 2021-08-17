Ракета Vega вивела на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

Ракета-носій Vega від Європейського космічного агентства (ESA), яка обладнана українським двигуном, вивела на орбіту новий супутник. Апарат використовуватимуть для дистанційного зондування поверхні Землі, повідомляє РБК-Украина.

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    Відомо, що запуск ракети відбувся з космодрому Куру.

    Серед особливостей нового супутника Pléiades Neo 4:

    • здатний стежити за об’єктами у високій роздільній здатності;
    • обладнання супутника в рази швидше приймає дані запиту від космічної агенції;
    • має покращену здатність встановлення точної геолокації;

    Додамо, що у 2004 році Державне конструкторське бюро України брало участь у будівництві двигуна для ракети Vega. РД-843 (двигун) розрахований на 5 запусків й допускає відхилення ракети до 10 градусів у кожному напрямку.

    Автор: Сергій Пишкін

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