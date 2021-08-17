Джинсові тренди в сезоні осінь-зима 2021/2022
Стилістка Зоя Паніна розповіла, що в сезоні осінь-зима 2021/2022 серед джинсових трендів на піку популярності буде індиго (або колір необробленого деніму). Цей відтінок максимально гармонійно поєднується з осінньою гамою, повідомляє Обозреватель.
Також модниці можуть прикупити собі широкі джинси-труби, які давно оселилися в колекціях багатьох дизайнерів, і придивитися до кольорового деніму.
У тренді будуть джинси з розрізами. Вони добре виглядають з чоботами і високими кедами. Обирайте на свій смак – розрізи спереду або ззаду, скінні або широкі, прямі або кльош.
Із джинсів із заниженою талією обирайте широкі труби або вільні моделі прямого крою.
Крім того, на піку популярності будуть джинси з прорізами, косим замком і подвійною талією. Також стилістка рекомендує придбати джинсові шорти на наступний сезон.
Експертка зазначила, що у тренді будуть джинси-варьонки. Ви можете сміливо поринути в кольорову палітру.