Джинсові тренди в сезоні осінь-зима 2021/2022

Стилістка Зоя Паніна розповіла, що в сезоні осінь-зима 2021/2022 серед джинсових трендів на піку популярності буде індиго (або колір необробленого деніму). Цей відтінок максимально гармонійно поєднується з осінньою гамою, повідомляє Обозреватель.

Також модниці можуть прикупити собі широкі джинси-труби, які давно оселилися в колекціях багатьох дизайнерів, і придивитися до кольорового деніму.

У тренді будуть джинси з розрізами. Вони добре виглядають з чоботами і високими кедами. Обирайте на свій смак – розрізи спереду або ззаду, скінні або широкі, прямі або кльош.

Із джинсів із заниженою талією обирайте широкі труби або вільні моделі прямого крою.

Крім того, на піку популярності будуть джинси з прорізами, косим замком і подвійною талією. Також стилістка рекомендує придбати джинсові шорти на наступний сезон.

Експертка зазначила, що у тренді будуть джинси-варьонки. Ви можете сміливо поринути в кольорову палітру.

Модна добірка від стилістки. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Модні джинси на 2022 рік. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Стилістки назвала модні варіанти джинсів. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Обирайте яскраві кольори. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Стильні луки на 2022 рік. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Можете прикупити джинсові шорти. Джерело: instagram.com/ya_zoya_

Варьонки повертаються в моду. Джерело: instagram.com/ya_zoya_