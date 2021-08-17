На Банковій прокоментували скандал з радянськими інсталяціями

Інсталяція на вулиці Інститутській в Києві, яку знищили націоналісти, повинна була продемонструвати різні періоди історії України. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, повідомляє Кореспондент.

"Це декорації для трансляції під час Дня Незалежності. Там мав пройти людина з камерою і зняти їх, ніяких масових акцій не передбачалося. Після Дня незалежності їх би прибрали. У мене немає інформації, чи були там дозволу на установку декорацій", - сказав спікер президента.

Він зазначив, що інсталяція мала проілюструвати різні етапи української історії.

"Те, що я подивився в ЗМІ, почитав в Фейсбуці. Кажуть, що це якесь провокування ностальгії за Радянським Союзом. Що ми прославляємо автомати з газованою водою, морозиво по 50 копійок. Це ж зовсім не про те. Це декорації до телевізійної трансляції на День ﻿﻿ незалежності. Там є все епохи, через які Україна пройшла, щоб цей День незалежності мати можливість відсвяткувати", - підкреслив Нікіфоров.

Він додав, що інсталяцією займається відповідний організаційний комітет.