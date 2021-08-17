Гончаренко розповів Зеленському, як допомогти вирішити кризу в Афганістані
Нардеп від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко звернувся до Зеленського з пропозицією допомогти вирішити гуманітарну кризу в Афганістані.
Про це свідчить публікація на його Telegram-каналі.
Так, політик запропонував відправити до Кабулу найбільший в світі літак – АН-225 "Мрія", який
"може з легкістю перевезти декілька тисяч людей і допомогти вирішити гуманітарну кризу у країні".
"Україна може внести свій вклад і показати, що ми можемо допомагати у вирішенні важливих міжнародних питань", - зазначив Гончаренко.