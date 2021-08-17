Лікар розповіла, що робити, якщо у дитини залізодефіцитна анемія

Залізо в їжі знаходиться у двох формах: гемове і негемове. Дитячий гастроентеролог Наталія Чернега розповіла, що робити батькам, якщо в дитини залізодефіцитна анемія, повідомляє Clutch.

Насамперед пропити препарат заліза, призначений лікарем. Дефіцит заліза заповнюється тільки препаратами, а вже потім підтримується харчуванням.

Коли стоїть питання, якими продуктами "підняти залізо", батьки очікують перелік таких. Просте введення прописаних продуктів може не мати ефективності. У чому секрет?

Крім безлічі причин дефіциту, у дітей ще існує найпопулярніша — низька різноманітність їжі. Чим вище різноманітність, тим вище засвоєння — і це не тільки заліза стосується.

Залізо в їжі знаходиться у двох формах: гемове і негемове. Гемове - в продуктах тваринного походження: м'ясо, яйця, морепродукти, птиця, а негемове — в продуктах рослинного походження: бобові, горіхи, крупи, деякі фрукти і овочі.

Апріорі наш організм краще засвоює гемове залізо. А ось посилити всмоктування негемового заліза можна вітаміном С і також їжею тваринного походження.

Наприклад, якщо дитина їсть гречану кашу, то запропонуйте томатну пасту, а кашу вівсяну безмолочну дозвольте запити яблучним соком. А для посилення всмоктування заліза з каші додайте в цей прийом курку. Різноманітність продуктів - найкращий спосіб отримувати все необхідне.