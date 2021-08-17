До "Кримської платформи" приєднається ще одна країна

Новий міністр закордонних справ Іспанії Мануель Альбарес Буено приїде в Україну 23 серпня для участі в установчому саміті міжнародної платформи по деокупації Кримського півострова - Кримська платформа, повідомляє Дзеркало тижня.

"Глава іспанської дипломатії підтвердив, що представлятиме Королівство Іспанія на інавгураційному саміті Кримської платформи. Дмитро Кулеба висловив вдячність за це важливе рішення та зазначив, що з нетерпінням чекає іспанського колегу 23 серпня в Києві", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба привітав колегу з призначенням і висловив упевненість в тісній співпраці для подальшого розвитку відносин України та Іспанії. Іспанська дипломат запевнив у твердій підтримці Іспанією суверенітету і територіальної цілісності України.