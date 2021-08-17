Прогноз погоди на 18 серпня: Україну чекають град і шквали

У середу, 18 серпня, в більшості областей України очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попереджають про грози, сильні дощі, град і шквали, повідомляє УНІАН.

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Як зазначається, 18 серпня в північних, Вінницькій, вночі і в західних, а вдень і в центральних, Одеській і Миколаївський областях очікуються грози, місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/сек. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

За словами синоптиків, завтра через територію України продовжить рух холодний атмосферний фронт, викликаючи в певних областях складні погодні умови - місцями значні грозові дощі, град і шквали.

Вітер очікується північно-східний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.

Температура вночі в західних областях буде на рівні 10-15°, на решті території 15-20°; вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 27-32°, на сході країни - до 34°.