Меркель розкритикувала Лукашенка через наплив мігрантів

Німеччина підтримує Литву, куди прибувають мігранти з Білорусі, і засуджує дії влади в Мінську, повідомляє ТАСС.

Про це заявила у вівторок на пресконференції в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

"Ми бачимо, що люди використовуються як засіб для гібридного протистояння. Ми це засуджуємо найсерйознішим чином" , – сказала Меркель.