Меркель розкритикувала Лукашенка через наплив мігрантів
Німеччина підтримує Литву, куди прибувають мігранти з Білорусі, і засуджує дії влади в Мінську, повідомляє ТАСС.
Про це заявила у вівторок на пресконференції в Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.
"Ми бачимо, що люди використовуються як засіб для гібридного протистояння. Ми це засуджуємо найсерйознішим чином", – сказала Меркель.
"Це атака на всіх нас, а не тільки на одну країну", - додала вона, маючи на увазі Європейський союз.