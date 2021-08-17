Спалах COVID-19 в дитячому таборі в Одесі: нові подробиці

В Одесі в дитячому таборі, де на коронавірус захворіли понад 40 дітей, весь персонал і відпочивальники перебувають під наглядом медиків. Після проведення тестування решта дітей зможе продовжити відпочинок або повернутися додому.﻿ Про це завив експерт Одеського областного центру громадського здоров'я Святослав Лінніков, повідомляє Україна 24.

"Тривалий час в Одесі як і в багатьох інших містах України були проблеми з дотриманням карантинних обмежень. Якщо в принципі в закладах торгівлі, великих супермаркетах не обслуговують без масок, то в громадському транспорті, на вулицях не дуже часто можна побачити людей в масках. Люди з одного боку втомилися від карантину, з іншого боку розслабились. Літні відпустки і низька захворюваність зробили таке відчуття, що минула пандемія", - сказав він.

Коментуючи ситуацію в дитячому таборі, Лінніков зазначив:

"Всі, в кого не підтвердився коронавірус, наразі перебувають під наглядом, під контролем медичних працівників, продовжується спостереження. Очікується, що можливо ще в когось з дітей будуть виявлені симптоми, хоча ми дійсно сподіваємося, що далі не буде розповсюджуватися. Всі відповідні заходи, аби далі діти не хворіли, вже вжиті. Продовжується спостереження медичними працівниками".

На запитання, чи відпускатимуть додому дітей, в яких спливає термін перебування в таборі, експерт відповів:

"Рішення про це поки не прийняте. Сьогодні, максимум завтра, буде прийнято рішення, як саме і коли діти зможуть поїхати додому. Я думаю, що тестування буде проведено, і за всіма необхідними умовами діти зможуть або продовжити відпочинок, або поїдуть додому".

Нагадаємо, в одеському дитячому таборі "Молода гвардія" стався спалах коронавірусу, діагноз COVID-19 підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу.

У дітей і працівників виявили симптоми хвороби, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявились позитивними. Нині дитячий табір закрито на карантин.