Шкарлет розповів про вступну кампанію

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що вступна кампанія в Україні, незважаючи на діючий адаптивний карантин, пройшла в звичайні терміни і в спокійному режимі, повідомляє Укрінформ.

"Варто зазначити, що незважаючи на діючий адаптивний карантин на території України, вступна кампанія пройшла в звичайні терміни і в спокійному діловому режимі. І цьому сприяла не тільки організація вузами процесу вступу на високому рівні, а й те, що в цьому році суттєво розширені можливості для подачі заяв в електронному вигляді", - розповів Шкарлет.

Зокрема, зазначив він, "залишено можливість виконувати вимоги до зарахування не тільки особисто прийшовши до стін приймальної комісії установи, а й шляхом подання відповідних документів по електронній пошті або накладенням кваліфікованого підпису".

"Така практика чудово зарекомендувала себе і в минулому році і сприяла остаточному зникненню або істотному скороченню черг у приймальних комісіях, що стимулює дотримання адаптивного карантину і умов соціальної дистанції, а отже - зменшений рівень небезпеки як для абітурієнтів, так і для працівників вищих навчальних закладів" , - підкреслив міністр.

За його словами, 9 серпня 2021 відбулося зарахування вступників на бакалаврат після 11 класів на бюджетну форму навчання.

Шкарлет також повідомив, що Міносвіти готує зміни в типових правил прийому до установ професійної (професійно-технічного) освіти на 2022.

"Міністерство освіти і науки дивиться вперед. І в вступної кампанії дві тисячі двадцять дві міністерство готує зміни в правил прийому до установ професійної (професійно-технічного) освіти в Україні.

У змінах будуть передбачені ситуації, коли особи відмовляються від паспортів в формі ID-карти, а ще - враховані умови для вступу в силу тимчасово-окупованих територій Криму і Донбасу, визначено можливості подачі документів не тільки особисто, але і по пошті", - сказав Шкарлет.

За його словами, про остаточні зміни Міністерство освіти і науки повідомить на своєму сайті.