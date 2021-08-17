В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації

В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації

Голова МОЗ України Віктор Ляшко видав нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19. Воно, зокрема, передбачає зміну графіку роботи центрів вакцинації, повідомляє РБК-Україна.

Він дав розпорядження керівникам обласних та Київської міської державної адміністрації забезпечити:

  • перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу,
  • недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,
  • постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

Автор: Анастасія Рокитна

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