В Україні продовжать графік роботи центрів вакцинації
Голова МОЗ України Віктор Ляшко видав нове розпорядження по ліквідації наслідків COVID-19. Воно, зокрема, передбачає зміну графіку роботи центрів вакцинації, повідомляє РБК-Україна.
Він дав розпорядження керівникам обласних та Київської міської державної адміністрації забезпечити:
- перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу,
- недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,
- постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.
Автор: Анастасія Рокитна