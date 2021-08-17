Екс-дружину Dzidzio звинувачують у фейковому розлученні

Екс-дружину Dzidzio звинувачують у фейковому розлученні

Вчора DZIDZIO повідомив про покупку квартири в Києві, а сьогодні там відпочиває його колишня дружина – співачка Slavia. У соцмережах обговорюють, що пара або обманює публіку, або знову разом, повідомляє Сегодня.

У коментарях до посту Дзідзьо про нове житло Slavia подякувала йому за подарунок – ймовірно, співак залишив нерухомість колишній дружині.

У своєму Instagram-профілі Ярослава (справжнє ім'я Slavia) опублікувала фото, зроблене на території того самого житлового комплексу, де Михайло Хома купив апартаменти.

Instagram

, SLAVIA (@slavia_official)

У коментарях підписники Slavia одразу засипали її запитаннями про те, чи не вигадкою було її розлучення з Дзідзьо.

  • "Це ж нове житло Михайла"
  • "Мабуть він їй залишив після розлучення"

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Скріншот: instagram.com/slavia_official

  • "Виходить, що розлучення – фейк"
  • "Я так зрозуміла, що розлучення – це піар?"
  • "Славія, щось коментуйте щодо примирення з Дзідзьо. Зрозумійте, багато хто сприйняв вашу позицію... Нам цікаво"

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Скріншот: instagram.com/slavia_official

  • "Так, що не зробиш заради слави – навіть розлучення придумаєш! Жах"
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Скріншот: instagram.com/slavia_official

Славія поки не реагує на звинувачення підписників, як і DZIDIO.

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