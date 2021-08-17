Організатори інсталяції на Майдані погодилися прибрати конструкції

Організатори інсталяції в центрі Києва, яку встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності України, погодилися прибрати конструкцію. Зйомки будуть перенесені в інше місце, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Українського інституту національної пам'яті.

"Враховуючи чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції і перенести зйомки на інше місце" , - йдеться в повідомленні.

В Інституті зазначили, що конструкції, які почали встановлювати на Алеї Героїв Небесної Сотні, були частиною історичної художньо-театральної постановки. За задумом режисера, перформанс мав показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

"Тимчасові декорації, які символізували різні тимчасові періоди, були потрібні для зйомок проєкту" , - пояснили в Інституті.

Нагадавши, у центрі столиці знесли декорації, які встановили до Дня Незалежності України та перекривали доступ до Меморіалу.

Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни та мала використовуватися для зйомок.

Відзначимо, поліція почала перевірку інциденту, за фактом якої буде дана правова кваліфікація події.

Автор: Дмитро Кузнецов