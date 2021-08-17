Пентагон обіцяє підтримувати безпеку в аеропорту Кабула

Найближчим часом Пентагон пильно сфокусується на ситуації, яка складається в аеропорту Кабула, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі.

"Наша мета полягає в тому, щоб сконцентруватися на ситуації в аеропорту для того, щоб переконатися в тому, що він продовжує працювати, в тому, що ми можемо підтримувати там безпеку і стабільність" , - сказав Кірбі.

"Ми плануємо залишатися в Афганістані наступні пару тижнів. Ідеться не тільки про евакуацію американців, а і про моральні обов'язки стосовно афганців, які допомагали нам протягом останніх 20 років, - ми повинні вивезти так багато цих людей, як це можливо" , - додав він.

Раніше у вівторок пакистанський журналіст Ваджахата Казмі, котрий працює для ВВС і CNN, повідомив, що поблизу міжнародного аеропорту Кабула відзначається присутність тисяч людей, багато з яких намагаються прорватися на територію повітряної гавані, звідки триває евакуація іноземців та інших людей з Афганістану.