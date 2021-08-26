Чому нема здоров'я і форми локонів: 5 помилок у догляді за кучерявим волоссям

Кучеряве і хвилясте волосся вимагає особливого догляду та уваги. Якщо локони не мають здорового вигляду, важко вкладаються, електризуються, ведуть себе непередбачувано і швидко втрачають форму, то, можливо, ви допускаєте 5 поширених помилок, піклуючись про них, повідомляє 24 Канал.

Хвилясте і кучеряве волосся відрізняється від прямого. Насамперед структура кучерів є більш вразливою і пористою, бо волосяні лусочки не прилягають щільно одна до одної. Також кучерява шевелюра погано вбирає вологу, більш сприятлива до сухості та травмування. Тому важливо правильно доглядати за кучерями, щоб не пошкодити їх, не призвести до обтяження волосся, ламкості, втрати форми і пружності.

5 помилок у догляді за кучерявим волоссям

Надмірне миття. Перевагою структури хвилястих пасм є те, що їх не потрібно дуже часто мити. Експерти радять кучерявим красуням мити голову не частіше 2 разів на тиждень.

Перевагою структури хвилястих пасм є те, що їх не потрібно дуже часто мити. Експерти радять кучерявим красуням мити голову не частіше 2 разів на тиждень. Використання сульфатних шампунів. Такі засоби здатні вимивати природний шар жиру, що спричиняє сухість кучерів. Тому намагайтеся використовувати не такі агресивні продукти для очищення волосся. Спробуйте шампуні без вмісту сульфатів або експериментуйте з ковошингом (метод, який передбачає миття голови за допомогою кондиціонерів, а не шампунів).