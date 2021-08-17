У "Дії" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на Android

У додатку "Дія" запустили бета-тестування СOVID-сертифікатів на операційній системі Android. Бета-тест на iOS почався ще на початку липня, повідомляє РБК-Україна.

"Вже сьогодні можна протестувати сертифікати на Android. Річ у тому, що в Google з'явилися нові вимоги щодо змісту і прав доступу до інформації, пов'язаної з COVID-19" , - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що сьогодні всі, хто реєструвався на тестування сертифіката для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток.

Нагадавши, бета-тестування COVID-сертифіката стартувало 1 липня. Однак отримали доступ до нього поки тільки власники смартфонів на iOS.

Автор: Валерія Поліщук