Віце-президент Афганістану оголосив себе тимчасовим главою країни

Перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех назвав себе тимчасовим главою держави, пославшись на державну Конституцію, повідомляє Лента.Ру.

Салех нагадав, що згідно із законом республіки в разі відсутності, втечі або смерті президента, перший віцепрезидент тимчасово займе його посаду та очолить країну. За його словами, на цей момент він знаходиться всередині країни та встановлює контакти зі світовими лідерами, щоб заручитися їх підтримкою.

Політик також закликав жителів Афганістану приєднатися до спротиву проти бойовиків радикального руху "Талібан". Він зазначив, що населення республіки має довести, що Афганістан - це не В'єтнам, а таліби не схожі на в'єтнамських партизан.