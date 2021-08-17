Голова Харківської облради, звинувачений в корупції, подав у відставку

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян, якого підозрюють в отриманні хабара в розмірі 1 млн 50 тис. грн, подав у відставку, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Товмасяна у Facebook.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня" , – написав Товмасян.

Нагадаємо, 4 серпня Артуру Товмасяну вручили повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Фракція "Слуга народу" в Харківській облраді виключила Товмасяна зі своїх лав.