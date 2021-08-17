Вчені збираються об'єднати вакцину від грипу і коронавірусу

Вчені збираються об'єднати вакцину від грипу і коронавірусу

Вчені збираються об'єднати вакцини від грипу і коронавірусу в один укол, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив головний виконавчий директор Центру виробництва й інновацій вакцин (VMIC) Метью Дюшарс. 

Так експерти мають намір захистити людство від різних загроз. Відзначається, що на цей момент вчені вже працюють над створенням об'єднаного уколу.

"Це заощадить багато часу, і буде набагато зручніше зробити всього один укол", - підкреслив Дюшарс.

Крім того, за його словами, людям буде легше отримати щеплення.

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