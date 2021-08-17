Вчені збираються об'єднати вакцину від грипу і коронавірусу
Вчені збираються об'єднати вакцини від грипу і коронавірусу в один укол, повідомляє Корреспондент.
Про це заявив головний виконавчий директор Центру виробництва й інновацій вакцин (VMIC) Метью Дюшарс.
Так експерти мають намір захистити людство від різних загроз. Відзначається, що на цей момент вчені вже працюють над створенням об'єднаного уколу.
"Це заощадить багато часу, і буде набагато зручніше зробити всього один укол", - підкреслив Дюшарс.
Крім того, за його словами, людям буде легше отримати щеплення.