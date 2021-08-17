Понад 150 українців потребують евакуації з Афганістану - Кулеба

Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан", повідомляє Українська правда.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Останні дані: 153 українців зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому" , - написав Кулеба.

За інформацією міністра, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України.