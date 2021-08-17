Меркель закликала витягти уроки з подій в Афганістані

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала союзників продумати, які уроки слід винести з подій в Афганістані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Досі в Афганістані докладали зусиль з пошуку стійкої системи на політичному рівні - щоб було більше свобод і можливостей для розвитку. На жаль, ми повинні визнати, що цілі не були досягнуті, і тепер ми повинні подумати про те, які уроки ми можемо витягти в майбутньому" , - сказала Меркель у вівторок на прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Вона зазначила, що в Європі існує загальна занепокоєність у зв'язку з тим, що відбувається в Афганістані і ситуацією з правами людини в цій країні.

"В Європі існує загальна заклопотаність з приводу прав людини. Захист прав жінок і молодих дівчат наразі є складним завданням. Ми хочемо обговорити з сусідніми країнами, як надати там термінову допомогу" , - сказала канцлер.

Меркель зазначила, що Німеччина "хоче допомогти багатьом людям, які допомогли нам". "Те ж саме і з Естонією, але меншою мірою" , - д﻿одала вона.

За словами Каллас, Євросоюз повинен співпрацювати з сусідами Афганістану, які близькі в культурному плані та географічно близькі.