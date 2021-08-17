Mastercard відмовиться від випуску карт із магнітною смугою

З 2029 року нові кредитні або дебетові картки Mastercard будуть випускатися без магнітної смуги. Таким чином компанія планує поступовий перехід до використання тільки більш безпечної технології безконтактної оплати - PayPass, повідомляє AIN.ua.

При цьому в Mastercard відзначили, що в різних регіонах світу відмова від магнітної смуги почнеться в різний час. В Європі, де чіпові карти вже широко використовуються, перехід почнеться вже в 2024 році, а в США лише в 2027.

За заявою Mastercard, 81% опитаних американських користувачів повідомили, що їм було б комфортно з картою без магнітної смуги, а 92% продовжили використання своїх карт, якби магнітна смуга більше не використовувалася. При цьому транзакції з використанням чіпів, а не магнітних стрічок вже складають 86% від всіх переказів.

Магнітна смуга почне зникати у 2024 році з платіжних карт Mastercard в Європі. При цьому банки в США більше не будуть зобов'язані випускати карти з магнітною смугою, починаючи тільки з 2027 року.

"Прийшов час повністю використовувати ці кращі в своєму класі можливості, які гарантують, що споживачі можуть платити просто, швидко і зі спокоєм. Що краще для споживачів, тим краще для всіх в екосистемі" , - заявив Аджай Бхалла, президент підрозділу Mastercard Cyber & Intelligence.

До 2029 року нові кредитні або дебетові картки Mastercard з магнітною смугою не випускатимуться і до 2033 року вони повністю зникнуть (оскільки термін служби всіх карт із магнітною смугою вже підійде до кінця, а нових не буде).