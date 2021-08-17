Захід оцінив дії України з евакуації з Афганістану – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про реакцію західних ЗМІ і дипломатів на евакуацію українців з Афганістану. За його словами, багато з них наводили нашу країну у приклад, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в Facebook глава МЗС перерахував також деякі коментарі. Серед них "Аплодуємо Україні", "Україна демонструє лідерство", "Україна приходить на допомогу", "Рішучий і активний крок України", "Так діють наші сусіди українці".

Кулеба зазначив, що так реагували іноземні журналісти і дипломати на те, що в ніч з неділі на понеділок з Кабула зміг вилетіти український борт, поки у інших це не вдавалося. У літаку були громадяни України та інших країн.

Реакція на евакуацію українців і іноземців з Афганістара. Джерело: Facebook Дмитра Кулеби

Зокрема, міністр зауважив, що про порятунок їхніх громадян написали всі основні ЗМІ в Нідерландах. А незалежні білоруські медіа назвали Україну "справжнім другом" за порятунок їхнього громадянина.

Також показовим Кулеба вважає коментар з Росії: "Поки наше посольство з талібами цілується, ці справою займаються".

"Україна змогла зробити те, чого не змогла майже жодна інша держава. Ми забрали всіх громадян України, які змогли дістатися до аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису" , – підкреслив міністр, додавши, що роботи там ще вистачає.

Також глава МЗС назвав брехнею інформацію про кинутих напризволяще українців. Він уточнив, що з усіма, хто дає про себе знати, є постійний контакт.