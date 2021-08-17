В аеропорту Кабула загинули щонайменше 40 людей. Вони були вбиті в результаті стрілянини на території повітряної гавані та в тисняві, повідомляє РБК-Україна.

Велика кількість жінок намагаються втекти з Афганістану, кажучи, що відчайдушна ситуація в країні змушує їх виїхати.

Як зазначає телеканал, громадяни, незважаючи на заклики талібів залишатися вдома і смерті людей, що впали з шасі літаків, все одно приходять до аеропорту, сподіваючись вилетіти з країни.