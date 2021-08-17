Українців з Афганістану евакуював приватний літак — Кулеба

Евакуація громадян України з Афганістану відбувалася за допомогою приватного літака. Евакуацію не спонсорували з державного бюджету, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми не платили за цей літак, тому що ми заздалегідь почали — коли почався наступ талібів, ми заздалегідь почали шукати варіанти евакуації. Зазвичай евакуація відбувається так: ти відправляєш свій літак, він забирає когось і повертається. Ця опція була для нас недоступна, тому що йшло захоплення влади і аеропорт не приймав літаки.

Тому ми почали інші варіанти та знайшли український літак, приватний, який знаходився в той момент в аеропорту Кабула. Власники цього літака проявили розуміння і співпрацювали з урядом для того, щоб забрати на борт громадян" , — розповів міністр.

Кулеба зазначив, що організація евакуації була здійснена менш, ніж за 24 години.

Міністр також назвав ключову проблему евакуації українців з Афганістану. За його словами, не всі можуть безпечно дістатися до аеропорту Кабула.

"Зараз ключова проблема — це як дістатися до кабульського аеропорту. Тому що в місті багато блокпостів, не кажучи вже про те, як дістатися з-за меж Кабула, це небезпечна історія. Але ми на зв’язку з усіма нашими співгромадянами, і як тільки з’явиться логістична можливість, ми всіх зберемо і організуємо виліт" , — зазначив Кулеба.

За його словами, наразі в Кабулі працює лише військовий блок аеропорту. Крім того, є проблеми з логістикою, зокрема, з дозаправкою літаків.

Крім того, Кулеба зазначив, що не стане розкривати деталі підготовки наступних рейсів для евакуації українців.