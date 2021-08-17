Байден планує обговорити Афганістан зі світовими лідерами

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розв’яже питання щодо ситуації навколо захоплення Афганістану "Талібаном" зі світовими лідерами. Телефонна розмова очікується найближчими днями, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Якщо буде корисно, щоб президент зняв трубку і подзвонив світовому лідеру, він, звичайно, зробить це. Я очікую, що він зробить це найближчими днями" , - заявила Псакі.

За словами помічника президента з національно безпеки Джейка Саллівана, поки що Байден не обговорював з лідерами інших країн ситуацію навколо Афганістану, однак адміністрація США підтримує контакт зі своїми колегами й планує розпочати діяти вже найближчим часом.