У США розслідують смерть людини в шасі літака з Кабула

Військово-повітряні сили (ВПС) США прокоментували дані про те, що в шасі літака, який вилетів з Кабула були виявлені людські останки, та заявили про початок розслідування, повідомляє Лента.Ру.

"Управління спеціальних розслідувань ВПС розглядає всю доступну інформацію щодо літака С-17" , - йдеться в повідомленні ВВС.

Крім відео, опублікованих в інтернеті, слідчі також вивчать людські останки, які, згідно з релізом, були виявлені в ніші шасі військово-транспортного літака після його приземлення на авіабазі в Катарі.

Про те, що тіло людини виявили в шасі американського військово-транспортного літака С-17 після його вильоту з аеропорту Кабула, стало відомо раніше 17 серпня. Імовірно, загиблий прив'язав себе до шасі в спробі втекти із захопленого талібами Афганістану. За інформацією ЗМІ, борт визнали «тимчасово несправним», через що пілотам довелося піти на посадку «в третій країні».