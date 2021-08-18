"Шахтар" переміг "Монако" в плей-оф Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" обіграв "Монако" в першому поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Луї II" завершилася з рахунком 0:1, повідомляє Обозреватель.

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Команди почали поєдинок в активному ключі. Футболісти "Шахтаря" намагалися грати в швидкий короткий пас, але особливо не могли просунутися до воріт Маецкого. На 6-й хвилині Матвієнко створив перший гострий момент, змусивши голкіпера перевести м'яч на кутовий.

"Монако" більше захищався, віддавши володіння українським гравцям. До 13-хвилині тиск "гірників" ставало все більш і більш вираженими. Вони підсувається гру все ближче і ближче до воріт господарів. Монегаски рідко коли вдавалося пройти центральну лінію.

Гол назрівав і Педріні на 18-й хвилині створили індивідуальний шедевр, відкривши рахунок в грі. Отримавши пас на кордоні штрафного бразилець обіграв трьох захисників і через ноги четвертого і повз голкіпера відправив снаряд у сітку.

Забитий м'яч трохи розслабив українських футболістів, які дозволили "біло-червоним" провести кілька небезпечних атак. В одній з них удар Головіна припав поруч зі штангою, а в другій лише реакція Трубіна врятувала "Шахтар" від голу.

Донецький клуб явно підсів, віддавши ініціативу опонентам. Уже "Монако" грало першим номером, не залишаючи вільних зон українським опонентам.

Кілька разів підопічним Де Дзербі доводилося великими силами відбиватися, граючи просто на винос. Напад донеччан повністю зникло. "Монако" атакував великими силами, але рахунок до кінця тайму так і не змінився. Чи не найостанніша заслуга в цьому була Трубіна.

Друга половина почалася з чергових атак команди з Монако. Вона намагалася диктувати свої умови і це їй вдало вдавалося робити. На 57-й хвилині Трубін ногою відбив гарматний постріл Бен-Йеддера.

Друга половина тайму була насичена в'язкою боротьбою, що проходила в невеликому темпі. Швидкості помітно впали. "Шахтар" всіма силами намагався утримати переможний рахунок. розраховуючи на рідкісні контратаки.

За 9 хвилин до фінального свистка лише везіння врятувало віце-чемпіонів України, коли удар Майрона Боада прийшовся в стійку.

Останні секунди пройшли в цьому штурмі воріт українців, але "Шахтар" зміг зберегти переможний рахунок перед переможною грою, яка пройде 25 серпня в Харкові на стадіоні "Металіст". Переможець цього протистояння потрапляє в груповий етап Ліги чемпіонів.