ЄС доведеться говорити з талібами, вони виграли війну - Боррель

Європейському Союзу доведеться якомога швидше поговорити з Талібаном, він виграв війну, але це не має на увазі офіційного визнання Євросоюзом нового режиму в Афганістані. Про це сказав глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жосеп Боррель, повідомляє Ліга.net.

"Талібан виграв війну, тому нам доведеться поговорити з ними, щоб якомога швидше почати діалог, щоб запобігти гуманітарній та потенційній міграційній катастрофі, а також гуманітарній кризі" , - заява Борреля, передає euronews.

Однак глава дипломатії ЄС підкреслив, що діалог з талібами не має на увазі офіційного визнання нового режиму Брюсселем в найближчому майбутньому. Боррель сказав, що йому потрібно поговорити з владою Талібану, щоб дати можливість 400 афганцям, які працювали на ЄС, та їх сім'ям дістатися до аеропорту Кабула, щоб евакуюватися.

"Ми будемо мати справу з афганською владою такою, якою вона є, разом з тим зберігаючи природну п﻿ильність щодо дотримання міжнародних зобов'язань" , - додав Боррель.

Він додав, що діалог з Талібаном також повинен буде зосередитися "на засобах запобігання повернення іноземної терористичної присутності до Афганістану".