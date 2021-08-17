Міненерго підвищило план накопичення вугілля

Міністерство енергетики затвердило новий помісячний графік накопичення вугілля для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей. На складах ТЕС і ТЕЦ до початку опалювального сезону має бути накопичено 3 046,4 тисяч тонн вугілля, повідомляє Кореспондент.

"Це більш ніж в два рази перевищує показник попереднього графіка, яким було встановлено на рівні 1 409,1 тисяч тонн", - йдеться в повідомленні прес-служби Міненерго.

Таким чином планується забезпечити стабільні електро- і теплопостачання в осінньо-зимовий період, а також стійку роботу енергосистеми під час тестових випробувань в ізольованому режимі в рамках підготовки до синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Нагадаємо, в Укренерго заявили про критичну ситуацію з вугіллям. У липні запаси вугілля українських електростанцій впали більш ніж на третину, скорочення продовжилося і в серпні.