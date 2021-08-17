Тимановська визнала свою "політичну" помилку

Легкоатлетка Христина Тимановська підписала відкритий лист на підтримку чесних виборів в Білорусі. Рік тому білоруська спортсменка відмовилася ставити підпис на цьому документі, аргументувавши це тим, що політика її не стосується. Скандал на Олімпіаді в Токіо змінив її рішення щодо Лукашенка, повідомляє Обозреватель.

Як написала Тимановська у себе в Instagram в 2020 році вона залишилася осторонь, думаючи, що якщо буде просто тренуватися і готуватися до Ігор в Японії, з нею нічого не станеться.

"Рівно рік потому, я його підписала. Для мене це привід сказати всім спортсменам, що якщо ви думаєте, що режим вас не торкнеться, – це не так. Я не знаю, де б перебувала зараз і які "зізнання" давала б на камеру, якби не Фонд спортивної солідарності..." , – написала Тимановська.