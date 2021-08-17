У Білорусі порушили справу проти дівчини Шишова

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу стосовно дівчини білоруського активіста Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним у київському парку, повідомляє УНІАН.

21-річна Божена Жолудь живе в Україні з серпня 2020 року. Справу відкрили через її висловлювання під час акції пам'яті біля будівлі білоруського посольства в Києві, інформує Белта.

"За даними слідства, в серпні 2021 року підозрювана, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні, закликала до масових заворушень, що супроводжуються насильством над особистістю і збройним опором представникам влади, тобто до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі" , - розповіли в управління Слідчого комітету РБ по Мінську.

Дівчина визнана підозрюваною за ч. 3 ст. 361 (участь на території іноземної держави в збройному формуванні або збройному конфлікті, військових діях, вербування або підготовка осіб до такої участі) Кримінального кодексу.