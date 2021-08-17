Франція посприяє Україні в запуску державіаперевізника
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше, в ході якої сторони обговорили оптимальні моделі створення національного авіаперевізника України, повідомляє Кореспондент.
Так, український лідер зазначив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тому було прийнято рішення про створення національного авіаперевізника, інформувала у вівторок, 17 серпня, пресслужба глави Української держави.
За словами Зеленського, він з'явиться вже в цьому році, уряд Франції виділив грант для забезпечення роботи консультанта.
"Його (авіаперевізника - ред.) поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та дати поштовх для розвитку туристичного потенціалу нашої країни", - уточнив президент.
У свою чергу Марк Роше зазначив, що на українському ринку авіакомпаній позначився вплив пандемії коронавірусу, однак можливості для створення державіакомпанії є.
"Я дійсно вважаю, що повітряний транспорт - чи не найактуальніший для України, для людей, яким в умовах кризи необхідно мати можливість подорожувати та вести нормальне життя", - сказав він.