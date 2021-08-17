США перекрили доступ до Держрезерву Афганістану

Уряд США заморозив державні резерви Афганістану в американських банках, повідомляє Кореспондент.

За даними видання The Washington Post, опублікованими у вівторок, 17 серпня, на такий крок в Білому домі пішли 15 серпня - в день, коли бойовики "Талібану" увійшли в Кабул.

Як повідомляється, рішення заблокувати рахунки афганського уряду було прийнято міністром фінансів США Джанет Йеллен після переговорів з американським Держдепом.

У WP, з посиланням на дані Міжнародного валютного фонду, уточнили, що валові резерви нацбанку Афганістану на кінець квітня становили 9,4 мільярда доларів.

Крім того, офіційний Вашингтон допускає введення санкцій проти "Талібану", заявив радник президента США Джейк Салліван в ході брифінгу. За його словами, зараз адміністрація Джо Байдена працює над варіантами вирішення цього питання.