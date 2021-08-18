Байден і Джонсон обговорили Афганістан

Президент США Джо Байден і прем'єр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови у вівторок, 17 серпня, домовилися провести на наступному тижні віртуальний саміт G7 для обговорення теми Афганістану, повідомляє Білий дім﻿.

"Вони домовилися провести на наступному тижні віртуальну зустріч G7, щоб обговорити спільну стратегію і загальний підхід" , - йдеться в повід ﻿ омленні адміністрації президента США.

Співрозмовники також обговорили необхідність в подальшому координувати дії союзників в тому, що стосується Афганістану. Зокрема те, як світова спільнота може надати подальшу гуманітарну допомогу і підтримку біженцям та іншим опинилися в складній ситуації афганцям.