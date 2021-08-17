Вибори на Донеччині та Луганщині: ЦВК запросила оцінку безпеки

Центральна виборча комісія очікує відповіді від Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій-військово-цивільних адміністрацій (ОДА-ВЦА) про можливість проведення перших місцевих вибоів у жовтні 2021 року, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться на сторінці ЦВК в Facebook.

"ЦВК знову звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА, щоб оцінити можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року… Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів. У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів, як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року" , - зазначають у Комісії.

ЦВК очікує висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 19 серпня. Зазначається, що якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року, ЦВК повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року.