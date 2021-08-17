Національну збірну з футболу очолив Петраков

Збірну України з футболу тренуватиме Олександр Петраков.﻿ На цій посаді Петраков змінив Андрія Шевченка, який попрощався зі збірною України 1 серпня, повідомляє УНІАН.

Кандидатуру тренера затвердив виконком Української асоціації футболу, повідомив у Twitter журналіст Ігор Бурбас.

"До опівночі у Будинку футболу чекали звісток з Еміратів (від Сергія Реброва, - Прим.). Дочекалися і лиш після цього рішенням виконкому призначили Петракова в.о. головного тренера збірної" , - написав Бурбас.

Також інформацію про призначення Петракова в Facebook підтвердив віце-президент УАФ Василь Орлецький:

"Вітаю Олександра Васильовича Петракова з призначенням на посаду головного тренера національної збірної України!".

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