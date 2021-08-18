Евакуація українців з Афганістану затримується: деталі

З захопленого талібами Афганістану хочуть виїхати щонайменше 153 українця - це бізнесмени, інженери, пілоти і члени їх сімей. Єдина можливість покинути країну для них - через аеропорт Кабула, де панує хаос. Літак є, але вилетіти він зможе, лише коли ситуація стабілізується, повідомляє Сегодня.

Кореспонденти поговорили з українцями в Афганістані, їх родичами і дипломатами.

Що наразі відбувається в аеропорту Кабула

В аеропорту столиці Афганістану - третій день хаосу. Тут заборонені рейси цивільних літаків, а підійматися в небо дозволено тільки військовим. Тому люди намагаються потрапити на будь-який борт, який вилітає з країни. Намагаються вибратися з Афганістану і українці.

У країні наразі перебої зі зв'язком та інтернетом, тому зв'язатися з нашими співгромадянами складно, більшість при спробі поговорити з ними по телефону відповідають коротко.

"Зараз, на жаль, у мене розряджається телефон. Може пізніше, якщо я знайду зарядку, я подзвоню" , - поширена відповідь.

Хто хоче поїхати

Міністерство закордонних справ говорить про 153 громадян України, які хочуть виїхати з Афганістану.

"Це громадяни України та члени їхніх сімей, ми на контакті, їм дали рекомендації з безпеки, ми опрацьовуємо пару опцій, якими маршрутами евакуювати громадян. Всі попереджені і знаходяться на зв'язку з нами" , - розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Олег Чуйко воював в Афганістані в вісімдесяті в складі радянських військ і кілька разів приземлявся в аеропорту Кабула. Каже - це один з найскладніших для пілотів аеродром.

"Дуже високі гори з усіх боків. Гори до 4-4,5 тисячі метрів. Сам Кабул знаходиться на 2000 метрів над рівнем моря. Розрідженість повітря позначається. Під час спеки двигуни авіаційної техніки працюють надривно" , - говорить ветеран Афганської війни.

Серед українців в Афганістані - бізнесмени, інженери, пілоти та члени їх сімей. А на одній з іноземних військових баз знаходиться 12 українців, які працювали там за контрактом.

"Вони охраняли об'єкти, брали участь у складі патруля разом з жителями Афганістану. Воєнізований підрозділ. У них є зброя, вони проходили спецпідготовку. Вони не можуть вибратися з бази, не можуть дістатися до аеропорту. Вчора приходили до них таліби, щоб їх роззброїти і забрали зброю. Слава богу, що вони були мирно налаштовані ", - розповіла Наталя Лазарєва, брат якого знаходиться в Афганістані.

Що обіцяє влада

Українська влада заявляє, що буде намагатися забрати всіх українців, які захочуть покинути Афганістан.

"Ми будемо забирати всіх своїх громадян, хоч би скільки не знадобилося рейсів для того, щоб ми виконали свій обов'язок, який повинні виконати. Дуже шкода тих людей" , - пообіцяв секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.

В "Борисполі" очікують приліт двох літаків з Кабула. Однак вилетять вони звідти, тільки коли ситуація стане безпечною.