Майже 2 тис гаїтян загинули під час землетрусів

Внаслідок руйнівного землетрусу магнітудою 7,2 на Гаїті загинуло вже понад 1,9 тисяч осіб. Також ще близько 1,2 млн жителів постраждали, в тому числі 540 тисяч дітей, повідомляє Обозреватель.

Такі дані оприлюднив ЮНІСЕФ – Дитячий фонд ООН. Водночас пошуково-рятувальні роботи ускладнюються проливними дощами і зсувами, які заблокували дороги.

Жертвами землетрусу стали майже 2 тисячі людей. Джерело: unicef.org

Зливи приніс тропічний шторм "Грейс", який накрив регіон ввечері 16 серпня.

"Це ще більше ускладнює доступ до води, а повені і зсуви ускладнять надання гуманітарної допомоги" , – йдеться в повідомленні.

Жителі Гаїті зіткнулися з дефіцитом води. Джерело: unicef.org

Землетрус магнітудою 7,2 в районі Гаїті стався 14 серпня. Епіцентр розташовувався на глибині 10 км від комуни Ле-Ке на півдні країни.

Роботи з розбору завалів після землетрусу. Джерело: кадр відео CNN

Землетрус викликав сильні руйнування. Джерело: кадр відео CNN