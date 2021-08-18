Майже 2 тисячі гаїтян загинули під час землетрусів
Внаслідок руйнівного землетрусу магнітудою 7,2 на Гаїті загинуло вже понад 1,9 тисяч осіб. Також ще близько 1,2 млн жителів постраждали, в тому числі 540 тисяч дітей, повідомляє Обозреватель.
Такі дані оприлюднив ЮНІСЕФ – Дитячий фонд ООН. Водночас пошуково-рятувальні роботи ускладнюються проливними дощами і зсувами, які заблокували дороги.
Зливи приніс тропічний шторм "Грейс", який накрив регіон ввечері 16 серпня.
"Це ще більше ускладнює доступ до води, а повені і зсуви ускладнять надання гуманітарної допомоги", – йдеться в повідомленні.
Землетрус магнітудою 7,2 в районі Гаїті стався 14 серпня. Епіцентр розташовувався на глибині 10 км від комуни Ле-Ке на півдні країни.