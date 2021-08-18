Білоруські силовики витісняючи мігрантів перетнули кордон з Литвою

Білоруські прикордонники незаконно перетнули кордон Литовської Республіки, щоб витіснити мігрантів, повідомляє УНІАН.

"Сьогодні представники білоруських структур з щитами та обладнанням для боротьби з заворушеннями примусово витіснили групу з 35 мігрантів на територію Литовської Республіки й в'їхали на територію нашої держави" , - йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ Литви.

Ці дії зафіксовані на відео посадових осіб Державної прикордонної служби. Інформацію про порушення державного кордону використають у досудовому розслідуванні, яке проводить Литва.

У МВС відзначили, що це не перший подібний інцидент на литовсько-білоруському кордоні за останні дні. Вони прийняли рішення про подальше збільшення охорони кордону.