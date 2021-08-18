В Україні вперше судитимуть пірата

Офісом Генерального прокурора вперше в Україні направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення піратства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням встановлено, що в липні 2020 громадянин України з метою отримання 500 тис доларів США в нейтральних водах західної частини Індійського океану, використовуючи неозброєне судно іноземної охоронної компанії, захопив інше морське судно під прапором Маршаллових островів. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи насильством і застосуванням вогнепальної зброї. Після отримання матеріальної винагороди він розблокував роботу судна і покинув його" , - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

Також повідомляється, що з метою здійснення цього злочину і працевлаштування в іноземну охоронну компанію, громадянин підробив військовий квиток про нібито його приналежність до офіцерського складу Збройних Сил України.

Підозрюваний в піратстві затриманий, йому обрано запобіжний захід - взяття під варту без права внесення застави.