Українські СOVID-сертифікати одними з перших визнають у ЄС – Ляшко

Україна однією з перших країн, що не входять до складу Євросоюзу, отримає визнання своїх СOVID-сертифікатів. Водночас на території України визнаватимуться європейські сертифікати. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в етері Громадського радіо﻿.

"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, яка отримає доступ, і український паспорт буде визнаний та повністю буде використовуватися як і європейський сертифікат на території ЄС. І так само європейські сертифікати визнаватимуться у нас. Це буде зроблено ось-ось" , – заявив мінітстр.

Ляшко також анонсував пресбрифінг 20 серпня за участі МОЗ та Мінцифри щодо СOVID-сертифікатів.