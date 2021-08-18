Британські ВПС перехопили над Чорним морем винищувач РФ

"Тайфуни" британських ВПС, що базуються в Румунії, перехопили російський винищувач Су-24, який летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, повідомляє Украинская правда.

За інформацією Royal Air Force російський літак виявили при вході в район польотної інформації Бухареста. Літак не надав план польоту і не контактував з румунською авіадиспетчерської службою, що створювало загрозу безпеці польотів для всіх користувачів повітря.

Су-24 пролетів не ближче 20 миль (32 км) від румунського узбережжя. "Тайфуни" відстежували його, поки він не покинув зону польотної інформації. Потім британські літаки повернулися на базу.