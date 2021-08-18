У США висловилися про падіння "імперської Америки"

Журналіст Род Дреєр (Rod Dreher) у виданні The American Conservative висловив думку, що трагічний відхід США з Афганістану говорить про інтелектуальну і моральну неспроможність американської еліти, а також про падіння так званої «імперської Америки», повідомляє Лента.Ру.

За словами автора статті, результатом політики Вашингтона стало «панування» Ірану в Іраку, Сирія була поділена між урядом в Дамаску, Туреччиною і курдами, а в Афганістані знову править рух «Талібан».

"Ось що вийшло з хрестового походу [президента США] Джорджа Буша. Ось що залишилося від американського лідерства в особі [президентів США Барака] Обами, [Дональда] Трампа і [Джо] Байдена" , - повідомив Дреєр.

На його думку, в афганській катастрофі винувато високе керівництво Пентагону, Держдепартаменту, а також еліта зовнішньої політики та національної безпеки.

Журналіст підкреслив, що Байден відповідальний за ситуацію в Афганістані. Крім того, на його думку, люди з країн третього світу безумовно не відчувають довіру до командування американської армії.

"Ми не можемо стерти з пам'яті те, що відбувається в Афганістані. Ми не можемо не знати масштаби інтелектуальної і моральної неспроможності американської еліти" , - вважає автор.

За його словами, американська влада розриває США на частини, проштовхуючи «концепцію неорасизму та дикі гендерні теорії».