У Маріуполі влада буде закривати магазини з невакцинованими співробітниками

Якщо персонал ринків і підприємств сфери обслуговування не буде вакцинований, їх закриють, щоб уберегти покупців. Про це заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив на зустрічі з міськими підприємцями.

"У цьому році, якщо персонал не буде вакцинований, то підприємства сфери обслуговування та ринки будуть закриті. Оскільки, в першу чергу, це небезпечно для відвідувачів" , - сказано в повідомленні пресслужби Маріупольської міськради.

"Ваша робота безпосередньо пов'язана з прямою комунікацією з людьми, тому всі працівники повинні бути вакциновані. Адже сьогодні це єдина можливість захистити себе і покупців. Ключове - гарантія подальшої роботи ваших закладів" , - заявив Орлов.

Влада Маріуполя розраховує, що до 1 вересня вакциновані будуть 25% дорослих жителів міста, до 1 листопада - 50%, до нового року - 75%.