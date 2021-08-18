Віце-президент Афганістану очолив державу

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив, що після втечі з країни президента Ашрафа Гані саме він є законним главою держави. Він закликав чинити опір "Талібану", який захопив країну, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Згідно з конституцією Афганістану, в разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента перший віце-президент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю в своїй країні і є законним виконуючим обов'язки президента" , - написав він у Твіттері .

За даними ВВС, Салех дійсно зараз знаходиться в Афганістані та формує з іншими політичними лідерами коаліцію, яка буде протистояти "Талібану".

Салех також відповів на промову президента США Джо Байдена, який напередодні заявив, що однією з причин виведення американських військ з Афганістану була пасивність у боротьбі проти талібів з боку самих афганців.

Салех вважає, що жителі Афганістану повинні довести, що ситуація в їхній країні не схожа на ситуацію у В'єтнамі, де підтримка США не була успішною.