У Нігері бойовики вбили 37 осіб під час польових робіт

У західноафриканському Нігері, в селищі Дарей-Дайе, джихадисти атакували людей, коли ті працювали в полі. Вбито 37 людей, повідомляє Кореспондент.

Як стверджує агентство AFP, серед убитих чотири жінки та 13 дітей. За даними видання, з початку року в західній частині країни жертвами джихадистів стали щонайменше 450 осіб. Десятки тисяч людей були змушені покинути свої будинки та тікати.

Боротьба з бойовиками на території країни триває дев'ять років.